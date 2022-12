Weekendweerbericht: Jaarwisseling verloopt erg zacht met stevige wind

De jaarwisseling verloopt dit jaar onder zachte temperaturen en er staat een stevige wind, meldt Weerplaza . Het is nog maar de vraag of het om middernacht droog gaat zijn.

Oudejaarsdag regent het waarschijnlijk uren aaneengesloten, al zijn er ook enkele weermodellen die gaten laten vallen in de neerslaggebieden. In dat scenario zou het vaker droog zijn, aldus Weerplaza. Zonnig wordt het in elk geval niet.

De wind is duidelijk aanwezig en bereikt boven land windkracht 4 of 5. In de kustgebieden waait het krachtig of hard met windkracht 6 of 7. Het komt ook geregeld tot (zware) windstoten, die kunnen uitschieten richting 100 kilometer per uur. Het KNMI heeft zaterdag in Noord-Holland, Friesland en het Waddengebied code geel afgegeven.

Oliebollen halen kan zonder te verkleumen, maar de forse wind en regen maken het buiten een stuk minder aangenaam. De temperatuur ligt overdag en 's nachts ruim boven het gemiddelde voor eind december van 6 graden.

Uit de meeste recente berekeningen voor zaterdag rolt zelfs een maximumtemperatuur tussen 14 en 16 graden. De warmste Oudejaarsdag werd op 31 december 2021 in Ell gemeten: daar werd het 15,1 graden.

Het is maar de vraag of het precies om middernacht droog gaat zijn: de weermodellen lopen behoorlijk uiteen. Het Duitse weermodel laat bijvoorbeeld veel regen zien, terwijl het juist droger is in de uitkomsten van het Europese weermodel.

