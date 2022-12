Gemeenten sluiten (vuil)containers af om vuurwerkschade te voorkomen

Gemeenten sluiten ondergrondse containers, parkeerautomaten en prullenbakken in de aanloop naar de jaarwisseling af. Zo hopen ze te voorkomen dat de afvalbakken en automaten gebruikt worden om er vuurwerk in af te steken.

Ondanks het volledige vuurwerkverbod gaan in Rotterdam een deel van de containers voor restafval, papier en textiel en alle gfe-containers op 31 december en 1 januari dicht. Afvalbakken op straat zijn sinds 19 december al afgesloten en in winkelgebieden sinds dinsdag. "Dit gebeurt vanwege de veiligheid en om schade aan wijkcontainers en afvalbakken te voorkomen", meldt de gemeente.

In Den Haag zijn de ondergrondse restafvalcontainers en containers voor textiel tijdens de jaarwisseling dicht. Ook worden sommige bovengrondse containers weggehaald en weer teruggezet in het nieuwe jaar. Verder wordt in de laatste week van het jaar geen grofvuil opgehaald.

De gemeente Utrecht wil zo min mogelijk brandbaar materiaal op straat. Daarom worden ondergrondse containers zoveel mogelijk leeggemaakt op Oudejaarsdag. Verder worden vuilnisbakken op drukke plekken en op plekken waar eerder vuurwerkoverlast was afgesloten, zegt een woordvoerder van de gemeente. In Utrecht geldt geen algeheel vuurwerkverbod, maar zijn wel vuurwerkvrije zones.

In Amsterdam worden zoveel mogelijk papiercontainers geleegd in de aanloop naar de jaarwisseling. Een deel van de bovengrondse papiercontainers gaat op slot. De afvalbakken in de hoofdstad blijven wel open. "Het afsluiten is geen garantie dat afvalbakken niet worden beschadigd", zegt een woordvoerder van de gemeente.