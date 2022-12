Het jaar was niet alleen maar ellende: dit was het goede nieuws van 2022

Ook in 2022 domineerde slecht nieuws de voorpagina van NU.nl. Toch was er ook genoeg grappig, opmerkelijk en positief nieuws te melden. Daar hadden we extra aandacht voor in onze wekelijkse Goed Nieuws-overzichten . Dit zijn onze favoriete artikelen die dit jaar zorgden voor hoop, blijdschap of gewoon een glimlach op het gezicht.

Acceptatie

Hoewel er nog genoeg ruimte blijft voor verbetering, werden er dit jaar de nodige stappen gezet op het gebied van acceptatie, gelijkheid en omkijken naar onze medemensen.

Zo ging Sofia Jirau uit Puerto Rico als eerste model met het syndroom van Down aan de slag voor het beroemde lingeriemerk Victoria's Secret. De Amerikaan Chris Nikic werd de eerste persoon met Down die het loodzware WK Ironman voltooide. In Nederland was er aandacht voor mensen met dementie. Die krijgen in sommige verpleeghuizen hun eigen, nagebouwde treincoupé.

In Engeland kwam voor het eerst in 32 een profvoetballer openlijk uit voor zijn homoseksualiteit. Blackpool-speler Jake Daniels ontving naar eigen zeggen heel veel positieve reacties en steun. Er heerst nog altijd een taboe op homoseksualiteit in het profvoetbal, waardoor er bijna geen voetballers openlijk homoseksueel zijn.

Elders in de wereld waren er nog meer positieve ontwikkelingen voor de lhbti-gemeenschap. In Singapore is seks tussen mensen van hetzelfde geslacht niet meer strafbaar, Vietnam ziet leden van de lhbti-gemeenschap niet langer als ziek en in Mexico werd het huwelijk voor partners van gelijk geslacht volledig legaal.

2022 stond ook in het teken van erkenning van en excuses voor het slavernijverleden door Nederlandse instanties. Zo bood president Klaas Knot op 1 juli tijdens de Nationale Herdenking Slavernijverleden excuses aan voor de bijdrage die De Nederlandsche Bank heeft geleverd aan de slavernij. Verschillende steden deden dit jaar hetzelfde, waaronder Den Haag en Utrecht.

Op 19 december bood premier Mark Rutte namens de regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse Staat in het slavernijverleden. Koning Willem-Alexander zei in zijn kersttoespraak dat er zo "een fundament onder een gezamenlijke toekomst" is gelegd.

3:07 Afspelen knop Koning doet oproep in kersttoespraak: 'Luister, denk en doe mee'

Medische doorbraken

Rond de jaarwisseling wensen mensen elkaar vaak "een gezond nieuwjaar". Maar gezondheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom worden nieuwe medicijnen en behandelmethodes voor ziektes en andere medische doorbraken met veel blijdschap ontvangen. Dat gebeurde ook dit jaar.

De strijd tegen kanker werd dit jaar verder versterkt met een nieuwe testmethode om baarmoederhalskanker sneller te ontdekken. Door betere behandelingen en diagnoses hebben kankerpatiënten sowieso een grotere kans op overleving. Experts verwachten dat de overlevingskans in de toekomst verder toeneemt.

Steeds minder vrouwen gaan bijvoorbeeld dood aan borstkanker. Dat komt doordat medici inmiddels meer weten over de ziekte. Sinds kort kijken onderzoekers naar wat een lichaam zelf kan doen om ze op te ruimen. Dat voorkomt dat vrouwen onnodig chemotherapie of medicijnen krijgen.

Ook voor Alzheimer en malaria werden nieuwe medicijnen ontwikkeld die "historisch en hoopvol" genoemd worden. Om voor de ziekte van Lyme een vaccin te vinden, werd een groot onderzoek gestart. Daarnaast ontwikkelden artsen een nieuwe test om Parkinson sneller op te sporen, dankzij een Schotse vrouw die de ziekte kan ruiken.

Op de driejaarlijkse conferentie van het Global Fund zegde een groep van vijftig landen in totaal 14,3 miljard euro toe om de komende jaren malaria, tuberculose en aids te bestrijden. Dat zijn de ziektes waar wereldwijd de meeste mensen aan sterven.

Er was nog meer goed nieuws uit de medische wereld. Schotland werd het eerste land dat menstruatieproducten gratis maakte. Nederland volgde, en bepaalde dat onder meer tampons en maandverband gratis worden voor mensen met een laag inkomen. Die producten zijn ook nog eens makkelijker verkrijgbaar, want het aantal afhaalpunten voor gratis menstruatieproducten in Nederland vervijfvoudigde dit jaar.

In Groningen kreeg een vrouw voor het eerst tijdens een enkele operatie een nieuw hart en een nieuwe lever van dezelfde donor. En Nederlandse onderzoekers lopen voorop in het onderzoek om medicijnverspilling tegen te gaan.

Corona beheerst niet langer ons leven

Het coronavirus is nog altijd niet weg en dat zal waarschijnlijk ook nooit gebeuren. Maar 2022 markeerde wel het einde van de pandemie, én de zware maatregelen waar we ruim twee jaar onder gebukt gingen.

Met omikron werd een variant dominant die minder ziekmakend bleek. Bovendien werden de vaccins aangepast om beter te beschermen tegen nieuwe varianten. Dat leidde tot steeds verdere versoepelingen van de coronamaatregelen, tot we er eind maart zo goed als vanaf waren.

Door het afschaffen van de coronamaatregelen kon veel weer doorgaan. We konden weer naar de kroeg en het museum, en we konden weer zonder zorgen op vakantie. Feestelijke gelegenheden zoals Koningsdag, Bevrijdingsdag, de zomerfestivals en Kerstmis werden weer als vanouds gevierd.

1:20 Afspelen knop Straten weer vol tijdens koningsdag 2022

Af en toe stak (en steekt) corona nog eens de kop op, maar ebde vervolgens bijna net zo snel weer weg. Nieuwe maatregelen zijn dan ook nog niet nodig geweest, zei minister Ernst Kuipers in oktober nog.

Een maand eerder zag WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus het einde van de wereldwijde coronapandemie in zicht komen. Eind november ging het corona-alarm in Nederland naar het laagst mogelijke niveau. Dat is nog steeds van toepassing.

Zonnestralen tussen het grauwe wolkendek

Soms lijkt het alsof een onderwerp alleen maar negatieve nieuws voort kan brengen. Toch zijn er ook dan positieve verhalen te vertellen, de spreekwoordelijke zonnestralen die even door de donkere wolken schijnen. Het doet ons de ellende niet vergeten, maar biedt wel een kleine onderbreking daarvan. Tegenslag biedt de mensheid ook de kans om zich van zijn beste kant te laten zien.

Door de inflatie en stijgende kosten is het fijn om wat meer geld te krijgen. Dat gold onder meer voor basisschoolleraren, die gemiddeld 10 procent meer loon krijgen. Onder meer bouwvakkers, ambtenaren en metaalarbeiders weten al dat ze hogere pensioenen zullen ontvangen. De grootste pensioenfondsen verwachten dat uiteindelijk iedereen een hoger pensioen tegemoet kan zien.

Om de hoge brandstofprijzen te compenseren, konden reiziger in Duitsland tijdens de zomer voor 9 euro onbeperkt met het openbaar vervoer. In Spanje werd reizen met de trein zelfs helemaal gratis. In Nederland werd het openbaar vervoer helaas niet goedkoper, maar ook bij ons werd financiële hulp geboden. De overheid ondersteunde burgers en kleine bedrijven, zodat die hun energierekeningen nog konden betalen. Daarnaast werd niet alles duurder, sommige producten werden juist goedkoper.

De mensen die weinig te besteden hebben, werden niet uit het oog verloren. Er werd meer gedoneerd aan voedselbanken, zodat die alle gezinnen een kerstpakket konden sturen. Daar zat ook nog eens lekkers voor het hele gezin in.

De asielcrisis drukte zijn stempel op 2022. Ondanks de chaos waren er toch lichtpuntjes. Zo werd (met de nodige pijn en moeite) onderdak geboden aan vluchtelingen. Ook bleek de overlast van asielzoekerscentra mee te vallen. Oss toonde zich een voorbeeld voor andere steden door te laten zien dat Oekraïners en andere vluchtelingen wél samen opgevangen kunnen worden.

Natuurrampen lenen zich niet echt voor positief nieuws. Maar blijdschap overheerste toen de vijfjarige Azka grotendeels ongedeerd onder het puin vandaan werd gered na de zware aardbeving op Java.

In Oekraïne konden de mensen heel even hun ellende vergeten terwijl ze genoten van een Brabants patatje.

0:47 Afspelen knop Brabantse snackbarhouders delen patat uit in Oekraïne

Dieren en wetenschap

De rubrieken Dieren en Wetenschap zijn populair onder lezers, en vaak een bron voor hartverwarmend en positief nieuws. Het was voor veel dieren een goed jaar. Zo steeg het aantal grote wilde dieren in Europa, zoals ganzen, beren en wolven. In Nederland deden zeldzame vogels als de zeearend, oehoe en wouw het dit jaar erg goed.

Dat zijn goede tekens, omdat het bewijst dat de mens wel degelijk in harmonie met de natuur kan leven. Inmiddels lijkt het Great Barrier Reef zichzelf te herstellen en krimpt het gat in de ozonlaag. Allebei dankzij maatregelen tegen klimaatverandering.

Ook de wetenschap stond niet stil. De James Webb-telescoop stelde ons in staat het universum verder dan ooit te verkennen. En wat we zagen, kregen we ook nog eens scherper in beeld dan ooit.

Een van de meest hoopvolle doorbraken kwam in het onderzoek naar kernfusie. Wetenschappers slaagden erin om een fusiereactie te laten plaatsvinden, waarbij meer energie vrijkwam dan erin ging. Daarmee hebben we "de eerste voorzichtige stappen gezet richting een schone energiebron die een revolutie voor de wereld zou betekenen".

Uiteraard was er ook aandacht voor komische, 'lichtere' wetenschap. Zo ontdekten onderzoekers dat een dagelijks glas bier of wijn goed kan zijn voor de gezondheid. Datzelfde geldt voor een silly walk (gek loopje), zoals John Cleese deed in de beroemde Monty Python-sketch.

Er mag ook gelachen worden

Goed nieuws hoeft niet altijd de wereld te veranderen. We hebben ook behoefte aan kleiner, luchtig nieuws, waar we gewoon even om kunnen (glim)lachen.

We konden dit jaar bijvoorbeeld schateren om het kunstwerk van Piet Mondriaan dat al veertig jaar ondersteboven bleek te hangen in een Duits museum. Tevens kwamen we erachter dat we toch niet afstammen van een minion-achtig oerwezentje zonder anus.

Ook het enorme piemelbeeld dat een Mexicaanse oma op haar graf deed ons grinniken. En naast mondhoeken gingen er ook wenkbrauwen omhoog over de traditie waarbij de koninklijke bijen in het Verenigd Koninkrijk werden geïnformeerd over het overlijden van het Britse staatshoofd.

