Weerbericht: In de middag buien, temperaturen lopen steeds verder op

Na een droge ochtend trekt in de middag een regenzone over het land. Het wordt tussen de 8 en 10 graden. De temperaturen lopen in de avond en nacht verder op en het wordt dan ook een zeer zacht jaarwisselingsweekend met temperaturen van 12 tot 17 graden.

Vrijdagochtend breidt de bewolking zich steeds verder uit. Tegen het einde van de ochtend begint het in Zeeland te regenen. In de loop van de middag regent het in bijna het hele land.

Er staat een stevige wind die uit het zuidwesten komt. Aan zee is de wind hard, windkracht 7 en zijn zware windstoten tot 90 km/uur mogelijk.

's Avonds wordt het droog. Wel blijft het bewolkt. In de nacht naar zaterdag trekt vanuit het zuiden een nieuw regengebied ons land in. De temperatuur stijgt in de avond en nacht op de meeste plaatsen naar een graad of 12 en in het zuiden naar 13 tot 14 graden.

