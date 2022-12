'Extreem druk' in vuurwerkwinkels ondanks verbod in veel gemeenten

In zeker twaalf gemeenten geldt dit jaar tijdens Oud en Nieuw een vuurwerkverbod. Maar vuurwerkwinkels in die plaatsen lijken daar weinig van te merken. Het is heel druk in de winkels.

De komende jaarwisseling gelden er verschillende regels in Nederland. Er is geen sprake van een algemeen vuurwerkverbod, zoals de afgelopen jaren wegens corona. Maar om schade en letsel te voorkomen geldt in zeker twaalf gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen, wel een volledig vuurwerkverbod. Andere kleinere gemeenten hebben ook een verbod ingevoerd en in 120 gemeenten zijn vuurwerkvrije zones ingesteld.

Vuurwerkwinkels in plaatsen waar een verbod geldt, merken daar naar eigen zeggen vooralsnog weinig van.

Bij Knal010 in Schiedam is het al de hele nacht en ochtend druk, vertelt Ricardo Nielsen aan ANP. Hij ziet dat zijn klanten vooral meer geld uitgeven aan groot siervuurwerk. "Waarschijnlijk om snel af te steken zodat ze snel weer naar binnen kunnen."

Ook in Apeldoorn geldt een volledig vuurwerkverbod. Maar de voorverkoop bij Ed Raket Vuurwerk was "extreem druk", aldus Nathalie de Vries. Ook in de paar uur dat de winkel open is voor losse verkoop is het volgens De Vries "nog nooit zo druk" geweest. "Ik denk dat ze door het verbod een beetje opstandig worden."

Bij G. de Vries in Haarlem was het ook gelijk druk toen de winkel vanochtend openging. Rond 10.00 uur is het even rustig. "Stilte voor de storm", denkt eigenaar Ger de Vries. In zijn winkel komen vooral veel klanten uit Haarlem, waar een verbod geldt. "Wie bedenkt zoiets en hoe ga je dat handhaven?", vraagt hij zich af.

Ger de Vries ziet ook dat mensen makkelijker geld uitgeven aan groot siervuurwerk. Hij verwacht dat de drukte de komende twee dagen zal aanhouden.

Ook druk in steden zonder verbod

Ook in steden zonder verbod is het druk in de vuurwerkwinkels. "Toen om 6.00 uur de deuren opengingen stond er al een rij van twintig man", aldus Reinier Kuijk, de eigenaar van Bofi Vuurwerk in Zaandam. Bij de Rijswijkse Vuurwerkhal van Frits Boks meldden de eerste klanten zich al om 6.40 uur. Bij zijn winkels in Rijswijk en Zoetermeer blijft het ook "lekker doorlopen", aldus Boks.

0:33 Afspelen knop Nederlanders massaal in de rij voor Duits vuurwerk

