Aantal mensen met griepklachten stijgt verder

Het aantal mensen dat zich bij de huisarts meldt met griepachtige klachten neemt verder toe.

Huisartsen zagen vorige week 70 mensen met griepachtige klachten per 100.000 inwoners. Onderzoeksinstituut Nivel spreekt van "een sterke toename" ten opzichte van voorgaande weken.

Sinds een week is er officieel sprake van een griepepidemie in Nederland. Volgens het RIVM is dat het geval wanneer meer dan 58 op de 100.000 mensen naar de huisarts gaan met klachten die aan griep doen denken. Verder moet 10 procent van de onderzochte monsters het griepvirus bevatten om van een epidemie te spreken.