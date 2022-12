Treinwagon ontspoord na botsing met veegwagen in Limburg, één slachtoffer

In het Limburgse Tienray is een wagon van een passagierstrein ontspoord na een botsing met een voertuig. Veiligheidsregio Limburg-Noord meldt dat er zeker één slachtoffer is gevallen. Hoe die persoon eraan toe is, is onbekend.

Volgens de politie is de trein tegen een veegwagen aan gereden. Dat gebeurde rond 14.45 uur ter hoogte van de Spoorstraat. Op beelden is te zien dat de veegwagen forse schade heeft opgelopen.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, meldt de veiligheidsregio. Er is onder meer een traumahelikopter onderweg.

De bestuurder van de veegwagen raakte volgens een woordvoerder van de politie gewond. Hij wordt ter plekke gereanimeerd.

In de trein zaten volgens de veiligheidsregio 34 passagiers. Twee van hen raakten lichtgewond. Door het ongeval is er geen treinverkeer tussen Venlo en Venray, meldt Arriva.

Dit bericht wordt aangevuld.

