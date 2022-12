Trein ontspoort na botsing met veegwagen in Limburg, bestuurder overleden

In het Limburgse Tienray is een wagon van een passagierstrein ontspoord na een botsing met een veegwagen. De bestuurder van de veegwagen is aan zijn verwondingen overleden.

Volgens de politie botste de trein op de veegwagen, die op het spoor stond. Dat gebeurde rond 14.45 uur ter hoogte van de Spoorstraat. Op beelden is te zien dat de veegwagen forse schade heeft opgelopen.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, meldt de veiligheidsregio. Ze probeerden de bestuurder van de veegwagen ter plekke te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

In de trein zaten volgens de politie 35 passagiers. Twee van hen raakten lichtgewond. Ook de machinist van de trein liep lichte verwondingen op.

Door het ongeval is er geen treinverkeer tussen Venlo en Venray, meldt Arriva. De inzittenden van de trein worden opgevangen in het gemeentehuis van Horst.

0:43 Afspelen knop Hulpdiensten rukken uit na botsing trein en veegwagen in Limburg

Aanbevolen artikelen