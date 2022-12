Gemeenten niet bang voor 'vuurwerktoeristen' uit buurregio's met afsteekverbod

Gemeenten zijn niet bang voor 'vuurwerktoeristen' uit buurregio's waar een algeheel vuurwerkverbod geldt, blijkt woensdag uit een rondgang van NU.nl. In twaalf gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen, mag dit jaar geen vuurwerk worden afgestoken tijdens de jaarwisseling.

Zo zegt de gemeente Zandvoort, die grotendeels wordt omringd door het vuurwerkvrije Bloemendaal, niet bang te zijn voor een 'waterbedeffect' waarbij het probleem zich verplaatst. "De politie en andere hulpdiensten staan op Oudejaarsavond wel altijd paraat. Dat is dit jaar niet anders", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen NU.nl.

Ook gemeenten rond Amsterdam, waar ook een algeheel vuurwerkverbod geldt, maken zich geen zorgen. Zo worden in Zaanstad en Amstelveen geen extra maatregelen genomen. Hetzelfde geldt voor Haarlemmermeer, dat aan het vuurwerkvrije Amsterdam én Haarlem grenst.

"Overlast wordt vooral veroorzaakt door mensen die illegaal vuurwerk afsteken, zoals zwaar knalvuurwerk", zegt een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer. "Iemand die illegaal vuurwerk wil afsteken, gaat daarvoor echt niet naar een andere gemeente. Want illegaal vuurwerk is ook echt overal illegaal."

Ook in gemeenten in het midden van ons land zijn tijdens de jaarwisseling algehele vuurwerkverboden van kracht, zoals in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Buurgemeenten Veenendaal en Rhenen verwachten geen problemen. Hetzelfde geldt voor buurgemeenten van Nijmegen, zoals Berg en Dal en Wijchen. "Hier zijn geen signalen voor", vertelt een woordvoerder van de gemeente Wijchen.

'Mensen stappen echt niet op de fiets'

In de gemeenten Ridderkerk, Westland en Capelle aan den IJssel, die aan Rotterdam grenzen, klinkt een vergelijkbaar geluid. "Vuurwerk wordt door de meeste mensen kleinschalig afgestoken in huiselijke kring", zegt een woordvoerder van de gemeente Capelle aan den IJssel. "Nu het in Rotterdam niet meer mag, stappen ze echt niet rond middernacht in de auto of op de fiets om het hier wél af te kunnen steken."

De handhaving is tijdens de jaarwisseling wel extra alert, benadrukt hij. "Als er rare dingen gebeuren, dan zullen we ingrijpen. Maar die angst hebben wij totaal niet."

De enige gemeente die laat weten dat ze extra voorzorgsmaatregelen heeft genomen, is Epe. Buurgemeente Apeldoorn is namelijk vuurwerkvrij. "Het waterbedeffect is een mogelijk gevolg, dus is goede afstemming met de politie en buurgemeenten van belang", zegt een woordvoerder. "De gemeente Epe speelt hierop in door onder meer beveiliging in te zetten als extra veiligheidsmaatregel."

