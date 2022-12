Kindertelefoon dit jaar meest gebeld over eenzaamheid, seksualiteit en oorlog

Kinderen en jongvolwassenen belden dit jaar zo'n duizend keer per dag met De Kindertelefoon en de Alles Oké? Supportlijn. Die gesprekken gingen vooral over emotionele problemen, seksualiteit en actuele onderwerpen als de oorlog in Oekraïne.

Kinderen kunnen gratis en anoniem naar De Kindertelefoon bellen als ze graag met iemand willen praten. Voor jongvolwassenen is daarvoor de Alles Oké? Supportlijn opgezet.

Jongvolwassenen belden het vaakst om te praten over emotionele problemen, waaronder eenzaamheid en depressie. Ze maakten zich ook vaak zorgen om hun toekomst, omdat ze bijvoorbeeld perspectief missen in een baan, studie of relatie.

Ook jongere kinderen zeiden vaak dat ze emotionele problemen hadden, maar belden vaker met vragen over seksualiteit. "De gemene deler is dat kinderen en jongeren graag willen weten of ze wel 'normaal' zijn", laat De Kindertelefoon weten. "Zo vragen ze zich bijvoorbeeld af of het normaal is om snel opgewonden te raken in de pubertijd, of willen ze weten wat een normale leeftijd is voor seks."

The Voice en oorlog in Oekraïne maakten veel los

Het viel de medewerkers van De Kindertelefoon op dat de actualiteit veel losmaakte bij kinderen én jongvolwassenen. Zo werd er veel gebeld over grensoverschrijdend gedrag naar aanleiding van de onthullingen over het televisieprogramma The voice of Holland. Ook de oorlog in Oekraïne was onderwerp van veel gesprekken. De bellers waren vaak bang, voelden zich machteloos of durfden niet meer naar beelden van de oorlog te kijken.

De Kindertelefoon werd ook gebeld over Sinterklaas. De kinderen waren verdrietig omdat in het Sinterklaasjournaal te zien was dat de pakjesboot van de Sint was gezonken. "Hoewel zij zich vooral zorgen maakten over de verdwenen pakjes, vroeg een enkeling zich ook af of Piet wel goed kon zwemmen."

