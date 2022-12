Vorig jaar helft minder jongeren naar Halt gestuurd vanwege vuurwerkovertreding

In 2021 werden opnieuw minder jongeren naar Halt verwezen vanwege een overtreding. Dat meldt statistiekbureau CBS donderdag. De afname was het grootst bij vuurwerkovertredingen: dat aantal nam met maar liefst de helft af ten opzichte van 2020.

Jongeren worden door onder meer de politie naar Halt gestuurd voor lichte overtredingen. In de meeste gevallen gaat het om diefstal, maar ook jongeren die zich niet aan de leerplicht hebben gehouden of vernielingen hebben gepleegd komen hiervoor in aanmerking. Bij Halt krijgen ze bijvoorbeeld een werkstraf of een leerstraf, of moeten ze hun excuses aanbieden.

De jeugdcriminaliteit neemt al zo'n tien jaar af, en dat is ook terug te zien in het aantal meldingen bij Halt. In 2021 werden ruim tienduizend jongeren doorverwezen naar Halt, bijna een kwart minder dan een jaar eerder.

De sterkste daling bij Halt is te zien in het aantal jongeren dat een vuurwerkovertreding beging. In 2020 waren dat er nog 1.400, terwijl het in 2021 slechts om 690 jongeren ging. Opvallende cijfers, zegt Luuk Hovius van het CBS. "Het zijn beide jaren die zijn getekend door crisis en pandemie. In beide jaren gold een soort vuurwerkverbod."

Van de 690 doorverwezen jongeren waren 680 jongens. Zij waren meestal tussen de veertien en vijftien jaar oud.

Geen eenduidige verklaring voor daling

Verder valt op dat het aantal vuurwerkovertredingen in 2020 iets toenam ten opzichte van 2019, terwijl er al jarenlang sprake was van een dalende trend. "Misschien hadden mensen in 2019 nog wat vuurwerk liggen dat ze in 2020 stiekem afstaken", zegt Hovius. "In 2021 was dat misschien op."

Maar waarom de cijfers juist tussen 2020 en 2021 zo gedaald zijn, kan Hovius niet met zekerheid zeggen. De daling kan te maken hebben met twee dingen: aan de ene kant de handhaving door de politie, en aan de andere kant de hoeveelheid overtredingen die de jongeren echt begaan.

Toch noemt Hovius het "interessant om te zien wat er binnen Halt gebeurt als er een vuurwerkverbod geldt". Zo'n vuurwerkverbod geldt dit jaar niet. Wat voor invloed dat heeft op de cijfers bij Halt, moet dus nog blijken.

