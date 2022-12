Politie ziet 'zorgelijke' toename van ongelukken rondom drugslabs

Het aantal branden, explosies en chemische ontploffingen bij drugslabs is afgelopen jaar verdubbeld ten opzichte van 2021. Een "zorgelijke toename", zegt de politie woensdag.

In 2022 registreerde de politie veertien incidenten op plekken waar mensen drugs produceerden. Dat waren een jaar eerder nog zes incidenten. "Ernstig", zegt Willem Woelders, landelijk portefeuillehouder drugs bij de politie. "Los van de strafbare feiten: het gevaar voor de omgeving is fors."

Die incidenten liepen ook vaker dodelijk af. Zo werd in drugslabs in het Groningse Kiel-Windeweer en Zaandam een overleden persoon gevonden. In het Friese Haule viel bij een chemische ontploffing een dode en raakte iemand zwaargewond. In 2021 was er sprake van maar één 'drugslabdode'.

De politie heeft wel een vermoeden waarom het aantal incidenten is toegenomen. Zo heeft de politie dit jaar meer invallen gedaan en meer personen opgepakt nadat ze cryptotelefoons van criminelen had weten te kraken. Daardoor kan het zijn dat er onervaren mensen in de drugslabs aan het werk waren.

De politie stipt ook aan dat de illegale productielocaties nu in het hele land opduiken. In eerste instantie werden de drugslabs vooral gezien in het zuiden van Nederland, maar nu ook in het oosten en noorden. Ook in grote steden zetten criminelen soms drugslabs op.

"Mensen moeten zich echt realiseren dat dit onderdeel is van zware, georganiseerde criminaliteit met alle uitwassen van dien", zegt Woelders. "Men wil rücksichtslos geld verdienen. "

