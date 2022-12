Weerbericht: Miezerige dag met alleen in de middag kans op opklaringen

De paraplu komt woensdag goed van pas: in de ochtend is er flink wat bewolking en regen. Wel wordt het in de loop van de dag even overwegend droog. Met name in het zuiden en zuidoosten zijn er opklaringen.

Maar na die opklaringen gaat het vanuit het zuidwesten opnieuw stevig regenen. Ook gaat het vanuit dezelfde windrichting flink waaien.

Aan zee kan de wind krachtig tot hard zijn. De temperatuur stijgt gedurende de dag richting de 8 tot 10 graden. In de avond daalt de temperatuur nauwelijks. Wel is er ook dan weer flinke kans op regen.

