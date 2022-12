Nog geen extra maatregelen op ic voor kinderen ondanks drukte in ziekenhuizen

Het is volgens de universitaire ziekenhuizen nog niet nodig om landelijk extra maatregelen te nemen op de intensivecareafdelingen voor kinderen. Het is door onder meer het RS-virus erg druk in de ziekenhuizen, maar die drukte is voorlopig beheersbaar.

Dat laat het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) dinsdag weten na een overleg met de universitaire ziekenhuizen. Voorzitter Károly Illy van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde bevestigt ook dat er voorlopig geen maatregelen komen.

De drukte in de ziekenhuizen is een gevolg van onder meer het RS-virus, een infectie aan de luchtwegen die elk jaar rondgaat in de koude maanden. Volwassen kunnen flink verkouden worden van het virus, maar bij baby's kan het flinke benauwdheid veroozaken. De griepgolf draagt ook bij aan de drukte.

Nederland heeft zeven kinder-ic's, die deel uitmaken van de academische ziekenhuizen. Volgens het UMCG kunnen die de drukte aan door goed samen te werken met algemene ziekenhuizen. Zo kan een kind dat genoeg is opgeknapt worden overgeplaatst van de ic naar een verpleegafdeling in een regulier ziekenhuis.

Het Groningse academische ziekenhuis brengt zestien- en zeventienjarigen soms onder op ic's voor volwassenen. "Dat zorgt voor extra lucht", verklaart een woordvoerder. Sommige planbare operaties, zoals orgaantransplantaties, kunnen worden uitgesteld.

Eerder

Aanbevolen artikelen