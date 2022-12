Man verdacht van rijden onder invloed bij frontale botsing in Rotterdam

De 28-jarige Hagenaar die maandag in Rotterdam betrokken was bij een ongeluk waar drie mensen bij omkwamen, wordt verdacht van het rijden onder invloed. Dat bevestigt de politie van Rotterdam dinsdag aan NU.nl na berichtgeving van Rijnmond

Waar de man precies onder invloed van was, is nog niet bekend. De uitslag van de test die dat moet aantonen, is nog niet binnen, meldt de politiewoordvoerder.

Bij het verkeersongeval op de Groene Kruisweg in Rotterdam botsten maandagochtend rond 6.00 uur twee auto's op elkaar. De 28-jarige verdachte zat in zijn eentje in een auto. Hij raakte gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ernstig zijn verwondingen zijn.