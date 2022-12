Mensen met ernstige verwondingen nog te vaak in 'verkeerd' ziekenhuis geholpen

Mensen met ernstige verwondingen worden te vaak behandeld in een regionaal ziekenhuis in plaats van in een speciaal traumacentrum, meldt Trouw . Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) wil dat ziekenhuizen met een plan komen om dit probleem aan te pakken.

Bijna een derde van de patiënten met zeer ernstige verwondingen wordt opgenomen in een regionaal ziekenhuis. Maar eigenlijk kunnen deze patiënten het beste worden behandeld in een van de elf traumacentra in het land.

Het is de bedoeling dat negen op de tien ernstig gewonden in een traumacentrum worden behandeld. Maar die norm wordt al jaren niet gehaald, meldt de krant op basis van gegevens van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Al vijf jaar lang worden maar zeven op de tien ernstig gewonden naar een speciaal ziekenhuis gebracht. Dat is vooral het geval in Noord-Nederland, Brabant, Noord-Holland en Flevoland.

Minister Kuipers wil dat negen op de tien zwaargewonde patiënten worden geholpen in een traumacentrum. De ziekenhuizen in de regio moeten voor maart volgend jaar een plan hebben om dat te regelen. De minister wil volgens de krant vanaf 2024 ingrijpen als regio's de norm niet halen.

Dat Kuipers dit wil aanpakken, heeft te maken met de kwaliteit van zorg. Speciale ziekenhuizen verlenen vaker een bepaalde vorm van zorg, waardoor ze daar ook beter in worden. Dan neemt de overlevingskans van zo'n patiënt toe, zegt arts en LNAZ-voorzitter Mark Kramer tegen Trouw.

Hij vindt het een goede zaak dat Kuipers de norm wil gaan handhaven. "In Nederland overlijdt 10 procent van de meest zwaargewonde kinderen. In Amerika, waar traumazorg meer geconcentreerd is, is dat 3 procent. We kunnen dus echt wel wat verbeteren."

