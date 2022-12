A12 bij Zoetermeer dagenlang dicht omdat brug bij treinstation vervangen wordt

De A12 bij Zoetermeer is van dinsdag 22.00 uur tot en met zaterdag 8.00 uur gesloten. Het deel van de Nelson Mandelabrug dat over de A12 loopt, wordt dan vervangen door een tijdelijk brugdeel. Daardoor zijn weggebruikers langer onderweg.

Begin december sloot de gemeente de Nelson Mandelabrug per direct, omdat er mogelijk sprake was van instortingsgevaar. De brug is een belangrijke verbinding voor de stad Zoetermeer en de enige manier om op het treinstation te komen.

Het verkeer vanuit Den Haag wordt omgeleid via Leiden of Rotterdam. Verkeer vanuit Gouda en Utrecht wordt omgeleid via Leiden of vanaf knooppunt Gouwe via Rotterdam.