Weerbericht: Zonnige dag met alleen in het noorden enige kans op een bui

Met op veel plaatsen droog en zonnig weer wordt dinsdag misschien wel de mooiste dag van de week. Alleen in de noordelijke provincies is er enige kans op een bui.

In de perioden met zon loopt de temperatuur vandaag op naar zo'n 7 graden. Verder waait er een matige wind uit het zuidwesten. In open gebieden en aan zee is de wind krachtig tot vrij krachtig.

In de loop van de avond wordt het vanuit het westen bewolkt. Die bewolking wordt steeds dikker en zal in de avond in de kustgebieden voor regenbuien zorgen. In de nacht van dinsdag op woensdag gaat het overal regenen.