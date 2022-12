Tweede verdachte (15) van schietpartij in Amsterdam opgepakt

Een vijftienjarige jongen uit Dordrecht is maandag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een zeventienjarige jongen in Amsterdam. Zondag is ook een verdachte aangehouden.

De politie kreeg vrijdag rond 22.30 uur een melding over de schietpartij. Het is nog onduidelijk waar die precies heeft plaatsgevonden. De politie onderzoekt of het in een hal of in een woning is gebeurd, vertelt een woordvoerder.