Tweede verdachte (15) opgepakt vanwege schietpartij in Amsterdam

Een vijftienjarige jongen uit Dordrecht is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een zeventienjarige jongen in Amsterdam-Zuidoost vrijdagavond. Zondag werd ook een verdachte aangehouden.

De eerste verdachte is zestien jaar oud en komt uit Amsterdam. De tweede verdachte meldde zich maandagmiddag bij het politiebureau. De twee verdachten zitten in beperkingen vast, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

De politie kreeg rond 22.30 uur een melding. Het is nog onduidelijk waar de schietpartij precies heeft plaatsgevonden. De politie onderzoekt of het in een hal of in een woning was, vertelt een woordvoerder.