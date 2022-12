Jongen (14) die gewond raakte door auto-ongeluk in Oss is overleden

Een veertienjarige jongen is na een zwaar auto-ongeluk in Oss overleden. De tiener raakte samen met twee andere kinderen zwaargewond. Twee mannen van achttien uit de andere auto zijn aangehouden op verdenking van het veroorzaken van het dodelijke ongeluk in de nacht van zondag op maandag.

De jongen zat op de achterbank van de auto. Hij ving de zwaarste klappen op.

De andere kinderen die ook achterin zaten, zijn acht en twaalf jaar. Zij liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie kon nog niets zeggen over hun toestand.

In totaal raakte zes mensen gewond. Ook een van de ouders van de kinderen liep lichte verwondingen op.

De mannen uit de nabijgelegen plaatsen Megen en Berghem zijn aangehouden en in het ziekenhuis behandeld. Uit een blaastest blijkt dat zij mogelijk te veel alcohol hadden gedronken. Verder onderzoek moet nog aantonen of dat daadwerkelijk zo is.

De politie onderzoekt ook wie van de twee achter het stuur zat. De mannen zijn aangehouden op verdenking van het veroorzaken van het ongeluk.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag rond 2.00 uur op een kruispunt in de Brabantse stad. De twee auto's botsten daar op elkaar.

