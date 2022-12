Waarom het hier niet zo koud wordt als in de VS: te veel 'obstakels' onderweg

Veel sneeuw, temperaturen die ver onder het vriespunt dalen en een ijskoude wind. Een groot deel van de Verenigde Staten gaat gebukt onder een extreme winterstorm. Zo'n winterstorm is in Nederland niet heel waarschijnlijk, zegt Weerplaza tegen NU.nl. "Die noordpoollucht komt nooit ongehinderd bij ons."

Het extreem winterse weer komt wel vaker voor in de VS, legt Michiel Severin van Weerplaza uit. In het gebied ten oosten van de Rocky Mountains daalt de temperatuur minimaal één keer per jaar tot ver onder het nulpunt. Dat heeft namelijk te maken met de Noordpoollucht die richting de VS kan stromen.

Als dat gebeurt, dan zorgen de Rocky Mountains in het westen en de Appalachen in het oosten voor dé ideale glijbaan om de koude lucht verder naar het zuiden te krijgen. "Die bergketens zorgen ervoor dat de kou maar één kant op kan en naar het zuiden wegzakt."

Wat nu opvallend is, is dat een heel groot deel van de VS te maken krijgt met de kou. De nationale weerdienst spreekt van een "historische winterstorm". Het extreem koude weer heeft van kust tot kust al voor dodelijke slachtoffers gezorgd. Huishoudens zitten zonder stroom en het (vlieg)verkeer is ontregeld.

Maar zodra de wind vanuit het zuiden waait, wordt het ook erg snel weer warm, benadrukt Severin. Zo ging de temperatuur in Denver in 24 uur tijd van +30 graden naar -15, maar in even korte tijd ook weer van -15 tot boven het nulpunt. In het gebied rondom de grote meren is het nog wel steeds erg winters, maar ook daar gaan de temperaturen in de loop van de week waarschijnlijk oplopen.

Ook in Nederland kan het flink koud worden

Extreem winters weer zoals in de VS gaat Nederland waarschijnlijk niet krijgen. Ons platte land mist daarvoor zo'n ideale glijbaan als de Rocky Mountains. Daarnaast ligt er bij ons "van alles" om de koude lucht tegen te houden, legt Severin uit. De lucht moet onder meer over bergen in Noorwegen, Zweden en over wateroppervlaktes heen. Daardoor is de kans groter dat de ijskoude weersomstandigheden afzwakken. "De noordpoollucht kan nooit ongehinderd ijskoud bij ons komen."

Toch kan het in Nederland wel flink koud worden. De beste omstandigheden daarvoor zijn een laag sneeuw, geen wind en een kraakheldere lucht.

Daardoor zijn ook in Nederland temperaturen tot ver onder het nulpunt voorgekomen. Zo staat het landelijke record op maar liefst 27,4 graden onder nul. Die temperatuur werd gemeten op 27 januari 1942 in Winterswijk. Een recent record werd op 4 februari 2012 gemeten in Marknesse. Daar daalde het kwik naar 22,8 graden onder nul.

