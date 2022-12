Weerbericht: Regenachtige en bewolkte Tweede Kerstdag

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Er trekken Tweede Kerstdag een aantal flinke buien over het land. Lokaal kunnen die onweer, hagel en windstoten rond 75 km/uur veroorzaken. In de loop van de middag breekt vanuit het westen de zon door.

In de middag wordt het ook rustiger wanneer de wind naar noordwest draait. Het wordt maximaal 9 graden.

Dinsdag is het bewolkt. In de ochtend en aan het begin van de middag gaat het regenen. 's Middags is het vaker droog, maar avonduren trekt vanuit het westen een nieuw gebied met regen ons land binnen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 7 tot 9 graden.