Organisaties: ‘Toespraak koning legt fundament voor herdenkingsjaar slavernij’

De woorden die koning Willem-Alexander in zijn kersttoespraak wijdde aan het Nederlandse slavernijverleden, het aankomende herdenkingsjaar en de excuses die de regering heeft aangeboden, zijn goed gevallen bij de diverse belangenorganisaties.

De koning sloot in zijn kersttoespraak aan bij de excuses die premier Mark Rutte afgelopen maandag namens de regering aanbood. "Voor wat er toen aan onmenselijks is aangericht in de levens van mannen, vrouwen en kinderen, draagt nu niemand de schuld", zei de koning. "Maar door ons gezamenlijke verleden eerlijk onder ogen te zien en de misdaad tegen de menselijkheid die de slavernij was te erkennen, leggen we wél een fundament onder een gezamenlijke toekomst."

Linda Nooitmeer van het Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) was onder de indruk van de speech. "Het moet nog even landen", zei ze vlak na afloop. "Ik vond het een heel mooie boodschap. De koning refereerde aan de excuses, aan de misdaad tegen de menselijkheid en aan nazaten van mensen die in slavernij hebben geleefd."

Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, vond de woorden van de koning emotioneel: "Hier gaat het uiteindelijk om. Het was echt een zeer verbindende toespraak." Als voorbeeld noemt Baldewsingh de manier waarop de koning de doorwerking van het slavernijverleden gebruikte "om mensen op te roepen om aan te haken en mee te doen".

'We hebben gedeeld verleden én toekomst'

Volgens de Nationaal Coördinator is het "heel groot" dat de koning met zijn woorden de excuses die Rutte eerder heeft uitgesproken onderstreept: "Ik denk dat er een belangrijk fundament is gelegd voor verzoening richting het herdenkingsjaar."

Ook Dagmar Oudshoorn, voorzitter van het voormalig Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden en directeur van Amnesty International Nederland, spreekt van mooie en verbindende woorden. "Ik denk dat de toespraak heel belangrijk is voor de nazaten van tot slaaf gemaakten." Volgens haar gaven de woorden van de koning vooral aan wat het adviescollege in zijn rapport 'Ketenen van het Verleden' stelde. "We hebben een gedeeld verleden en we moeten ook naar een gedeelde toekomst."

Dit vindt ook Kathleen Ferrier, commissievoorzitter van Unesco Nederland. "Het waren veelbelovende woorden voor de invulling van dat wat na de komma komt. Belangrijk dat hij de woorden 'misdaad tegen de menselijkheid' noemt en dat hij spreekt over verzoening"

Komend jaar is van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. In het hele koninkrijk wordt hier dan extra aandacht aan besteed. De koning zal erbij zijn als op 1 juli in Amsterdam het einde van de slavernij in 1873 wordt herdacht.

