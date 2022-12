Weekweerbericht: Laatste week van het jaar verloopt zacht en wisselvallig

Winterweer is voorlopig niet aan de orde, meldt Weerplaza zondag. De laatste dagen van het jaar verlopen wisselvallig, zacht en soms met flink wat wind.

De komende week moeten we vrijwel dagelijks rekening houden met neerslag. Soms zijn dat buien die regionaal, kortdurend en fel kunnen zijn. Soms zijn het regenzones die voor langdurige regen zorgen.

Omdat de luchtdrukverschillen tussen noord en zuid zo nu en dan groot zijn, waait het soms stevig. Zeker als lagedrukgebieden dichterbij komen.

Tot storm in onze regio's komt het niet meer dit jaar. Maar af en toe een harde of stormachtige, vlagerige wind, met windkracht 7 tot 8, is deze week niet uitgesloten in de kustregio's.

Volg dit onderwerp Wil je vaker het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte

Buien tijdens Tweede Kerstdag

Tijdens Tweede Kerstdag trekt in de ochtend een gebied met buien van west naar oost over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen vrijwel droog met wat zon. Met name het noorden van het land blijft in de avond wel gevoelig voor enkele buien.

Wolken, regen en wind zijn aankomende week iedere dag aanwezig. Woensdag laat de zon zich nog het meest zien. De meeste regen valt op dinsdag en vrijdag. Vrijdag kan de wind ook fors uithalen.

Dinsdag is het grotendeels droog met nu en dan zon. In de nacht naar woensdag passeert de volgende regenzone, kort gevolgd door buien. Later op woensdag volgt weer een volgende regenzone.

Een dag later is het buiig, waarna in de avond en nacht naar vrijdag een mobiele rug passeert met opklaringen. Vrijdag is het vervolgens weer de beurt aan een regenzone.

Aanbevolen artikelen