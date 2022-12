Koning in kersttoespraak: 'Laten we elkaar ook in heftige tijden blijven vasthouden'

Nederlanders moeten elkaar vast blijven houden, ook in tijden van sterke emoties. Daarvoor pleitte koning Willem-Alexander zondag in zijn tiende kersttoespraak.

De koning vertelde dat hij in veel gesprekken merkte dat Nederlanders flinke onzekerheid voelen. "Het kan opluchten om stoom af te blazen", zei hij. "Maar laten we niet blijven steken in het zoeken naar zondebokken en het hangen in onverschilligheid."

"Democratie betekent niet dat degenen die het hardst roepen, hun zin krijgen. Democratie is met respect voor ieders grondrechten samenwerken aan oplossingen waarin de meerderheid zich kan herkennen."

Hij noemde nadrukkelijk de relatie tussen platteland en stad. "Het is hoog tijd om de verbinding te versterken. Want wat zou de Randstad zijn zonder de regio? En de regio zonder de Randstad? We hebben elkaar broodnodig."

Willem-Alexander benadrukte dat "we moeten proberen te ontsnappen aan vooroordelen". "Laten we zorgen dat we elkaar niet verliezen. Gun elkaar het voordeel van de twijfel. Haak aan. Luister mee. Denk mee. Doe mee. Soms kan het helpen om de blik naar buiten te richten en ons op te trekken aan het voorbeeld van anderen."

Als voorbeeld noemde de koning het Oekraïense volk, dat "al tien maanden standhoudt tegen het brute geweld van Rusland".

Koning richt zich speciaal tot jongeren

Willem-Alexander richtte zich ook tot de jongeren in Nederland. Hij citeerde de neuroloog Oliver Sacks, die voor zijn overlijden zei dat de toekomst in goede handen is, omdat hij overal jonge en getalenteerde mensen zag.

"Ik zeg hem dat graag na", beklemtoonde Willem-Alexander. "Ik zie zo veel jonge mensen met idealen en verbeeldingskracht. Zij voelen zich mede verantwoordelijk en willen de toekomst op hun schouders nemen."

Maar alle andere Nederlanders moeten zich realiseren dat deze nieuwe generatie het niet alleen kan. De koning verwoordde de gevoelens die hij bij veel jongeren ziet. "Vertrouw ons en help ons, maar neem ook zelf verantwoordelijkheid en maak dat waar. We zijn tot veel meer in staat dan we zelf denken. Ook ingewikkelde problemen kunnen we tot een goed einde brengen, ook als er heftige emoties in het spel zijn."

Ook slavernijexcuses zijn een thema

De koning haakte ook aan bij de excuses die premier Mark Rutte afgelopen maandag namens de regering aanbood voor het slavernijverleden.

Rutte zei toen ook dat de koning erbij zal zijn als op 1 juli in Amsterdam het einde van de slavernij in 1873 wordt herdacht. "De koning voelt zich persoonlijk zeer betrokken bij het onderwerp", aldus Rutte. Willem-Alexander bevestigde dat zondag in zijn kerstrede.

"Het afgelopen jaar hebben mijn vrouw en ik met mensen van alle leeftijden over dit onderwerp gesproken, onder wie nazaten van mensen die een aantal generaties terug leefden in slavernij. In het komende herdenkingsjaar zal dit onze aandacht houden. Wij blijven betrokken", zei de koning.

De kersttoespraak werd donderdag opgenomen in de DNA Salon in het woonpaleis van het koninklijk gezin, Huis ten Bosch in Den Haag.

