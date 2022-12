Woningen ontruimd na grote flatbrand in Soest

De brandweer in Soest was in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.45 uur met meerdere eenheden uitgerukt om een uitslaande flatbrand aan het Veldeplantsoen te blussen. Bij aankomst was de bewoner van de brandende woning al buiten. De brand is inmiddels geblust.

Omringende woningen werden tijdelijk ontruimd. Na metingen van de brandweer werden die bijna allemaal weer vrijgegeven. Bewoners van de derde en vierde verdieping worden wel elders opgevangen.

De bewoner van het pand waar de brand uitbrak is door ambulancepersoneel onderzocht, vanwege rookinhalatie. Ook heeft de brandweer een hond uit de woning gehaald en overgedragen aan de dierenambulance.

De woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht zegt dat het nog onduidelijk is hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

