Fietsster (16) overleden na aanrijding met vrachtwagen in Zwolle

Een zestienjarig meisje uit Zwolle is zaterdag overleden nadat ze met haar fiets in botsing was gekomen met een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde rond 11.30 uur op de Diezerkade in Zwolle. De weg werd na het ongeluk afgezet. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Vanwege het incident werden meerdere hulpdiensten opgeroepen, waaronder een traumahelikopter.

