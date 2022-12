Jongen (17) overleden bij schietpartij in Amsterdam, politie hoort getuigen

Een zeventienjarige jongen is vrijdagavond overleden door een schietpartij in Amsterdam. De politie hield in eerste instantie twee mensen aan als verdachten. Zij zijn inmiddels niet meer verdacht en worden gehoord als getuigen, meldt de politie zaterdagmiddag.

Hulpdiensten werden rond 22.30 uur gealarmeerd over het incident aan de Haardstee in het stadsdeel Zuidoost. Hulpverleners hebben nog geprobeerd de jongen te reanimeren, maar dat is niet gelukt.

Het slachtoffer is ter plaatse overleden. Het is nog onduidelijk waar de schietpartij precies heeft plaatsgevonden. De politie onderzoekt of het in een hal of in een woning was, vertelt een woordvoerder.

De politie is nog op zoek naar meer getuigen en eventuele beelden. Mensen die kunnen bijdragen, kunnen contact opnemen met de politie. Dat kan ook anoniem.

Aanbevolen artikelen