2022 is het zonnigste jaar ooit gemeten en was ook extreem warm en droog

Nog nooit heeft Nederland in een jaar zo veel zonneschijn gehad als in 2022. Volgens Weerplaza sluiten we het jaar af met 2.230 zonuren, een kwart meer dan gemiddeld. Dat betekent dat de zon dit jaar gemiddeld elke dag meer dan zes uur te zien was.

Wanneer het jaar eindigt, hebben we voor het eerst in Nederland meer dan 2.200 zonuren gehad. Het oude record stond op afgerond 2.100 uur in 2003.

Gemiddeld genomen schijnt de zon 1.773 uur per jaar in Nederland. De zon had in september 2022 al meer geschenen. Weerplaza zei toen al dat de kans groot was dat we het zonnigste jaar sinds de start van de metingen in 1901 zouden krijgen.

Daarnaast scheen de zon voor het eerst in het hele land minimaal 2.000 uur. Het minst zonnig was het in het Drentse Eelde. Daar werden ongeveer 2.050 zonuren genoteerd. In het Noord-Hollandse Den Helder scheen de zon extreem vaak: bijna 2.400 uur, tegenover 1.888 uur gemiddeld.

Ondanks het recordaantal zonuren in 2022 werd niet in alle maanden van het jaar een record genoteerd. Januari was bijvoorbeeld somberder dan normaal. De maanden maart en augustus leverden een grote bijdrage aan het record van dit jaar, met respectievelijk 245 en 289 zonuren, waar 141 en 205 uur normaal is.

Op twee na warmste jaar ooit

Mede door de vele zonneschijn was 2022 ook een extreem warm jaar in Nederland. De gemiddelde temperatuur komt uit op 11,5 graden, tegenover 10,6 normaal. Alleen in 2014 en 2020 was het nog warmer: 11,7 graden.

Het weerstation in Vlissingen noteerde wel een record, met gemiddeld 12,5 graden. Het oude record van 12,4 graden werd twee jaar terug gevestigd. De hoogste temperatuur werd dit jaar gemeten op 19 juli. Toen werd het 39,5 graden in Maastricht. De laagste temperatuur werd op 14 december gemeten in Eelde: -10,6 graden.

Door de warmte én veel minder neerslag dan gemiddeld, was er ook sprake van een zeer droog jaar. Er viel gemiddeld 785 millimeter regen, tegenover 853 normaal. In de zomer was zelfs sprake van extreme droogte. Er viel weinig neerslag en er verdampte zeer veel vocht door het warme en zonnige weer.

