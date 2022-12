Stroomstoring die 30.000 huizen in omgeving Haarlem trof na uren verholpen

De zeer grote stroomstoring in Haarlem en omgeving die vrijdag even na 23.00 uur begon, was zaterdag om 4.00 uur verholpen. Zo'n 30.000 huishoudens in delen van Haarlem, Spaarndam, Bloemendaal en omgeving kwamen in het donker te zitten na een explosie en een brand in een hoogspanningsstation.

TenneT, dat het landelijke hoogspanningsnet beheert, meldde vrijdagavond dat een verbinding tussen Velzen en Waarderpolder om 23.07 uur was uitgevallen. Daarna viel de stroom in en rondom Haarlem uit.

Volgens Veiligheidsregio Kennemerland was een brand in het hoogspanningsstation aan de Emrikweg in Haarlem de oorzaak van de storing. De brand werd na inzet van de hulpdiensten geblust. Een brandweerwoordvoerder liet weten dat de stroom "minimaal enkele uren" uit zou blijven.

Nadat TenneT de stroom in het hoogspanningsstation om 3.28 uur had hersteld, kon de stroomvoorziening weer op gang worden gebracht.

