Weerbericht: Bewolkt en regenachtig, in de middag wordt het droger

Zaterdag is het opnieuw een bewolkte dag. Vooral in het midden en oosten kan regen voorkomen. In het westen is het overwegend droog.

's Middags blijft het op de meeste plaatsen droog. In het westen kan de zon zelfs nog even doorbreken.

De wind is matig en komt uit het zuidwesten. Het wordt 9 tot 10 graden in het noorden tot 12 graden in het zuiden van het land. Aan zee is de wind vrij krachtig.

