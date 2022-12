Syrische broer niet langer verdacht van voorbereiden terroristisch misdrijf

Een van de Syrische broers die woensdag werd opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf, is weer op vrije voeten. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is er geen aanwijzing dat de man betrokken is geweest bij strafbare feiten. Zijn jongere broer zit nog wel vast.

Het duo, een twintigjarige man en een 22-jarige man uit Syrië, werd woensdagavond opgepakt in het Limburgse Stein. Dat deed het OM na informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Ook de woning van de broers werd doorzocht, maar daar zijn geen wapens of explosieven gevonden.

De 22-jarige man wordt nu niet langer verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Zijn twintigjarige broer nog wel. Hij wordt zaterdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het is niet duidelijk wat de verdenkingen precies waren. Omdat de mannen in volledige beperkingen zaten, wilde het OM daar niet meer informatie over geven.

