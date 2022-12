Brandbrief over explosies bij huizen: 'Hele buurt deel van crimineel conflict'

Vijf gemeenten in de regio Utrecht trekken aan de bel vanwege explosies bij woningen die het gevolg zijn van conflicten in het criminele milieu. Ze maken zich "ernstige zorgen" en vragen minister van Justitie Dilan Yesilgöz om hulp. Dat blijkt uit een brandbrief die de gemeente Utrecht met NU.nl heeft gedeeld na berichtgeving van Het Parool

In de regio Utrecht raakten afgelopen zomer huizen (zwaar) beschadigd bij meerdere explosies. Dat was bijvoorbeeld het geval in Hoef en Haag in de gemeente Vijfheerenlanden. In nog geen maand tijd vonden twee explosies plaats in dezelfde wijk. Die dreiging bleek uit het criminele drugsmilieu te komen, waarna ook omliggende gemeenten maatregelen troffen en bijvoorbeeld huizen sloten.