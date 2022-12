Weekendweerbericht: Dit jaar wederom geen witte, maar vooral een natte Kerst

Voor het twaalfde jaar op rij hebben we geen witte Kerst. Winterse neerslag gaat er niet vallen, maar wel veel regen. Op de droge momenten is het wel prima weer voor een kerstwandeling, meldt Weerplaza.

Dit weekend trekken met grote regelmaat regengebieden over het land. Dat is vrijdagmiddag al begonnen. Op dit moment valt er op veel plaatsen flink wat neerslag.

Zaterdag wordt het iets minder regenachtig. In de ochtend komen nog maar enkele buien voor en in de middag wordt het op de meeste plaatsen droog. De zon kan zich daarbij ook even laten zien. Op Kerstavond is het op veel plaatsen droog.

De temperatuur is redelijk zacht voor deze tijd van het jaar. Normaal gesproken is het rond Kerst een graad of 6, nu stijgt het kwik in het noorden naar 9 graden en in het zuiden zelfs naar 12.

Zondag, Eerste Kerstdag, begint droog. In de middag gaat het wel regenen en die neerslag zet Tweede Kerstdag ook door. Maar waar het op zondag nog aan één stuk door kan regenen, is het maandag buiiger. Volgens Weerplaza zijn er maandagmiddag ook droge momenten. "En dan is het prima weer om even een wandeling te maken."

Ook na Kerst blijft het relatief zacht voor de tijd van het jaar.

