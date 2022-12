Geen celstraf voor Almelose kruisboogschutter, rechtbank legt alleen tbs op

De rechtbank in Almelo heeft de dertigjarige Kenzo K. geen celstraf opgelegd voor het doden van twee vrouwen. K. heeft wel tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. Hij stak in september vorig jaar twee medebewoners van zijn flat in Almelo dood, waarna hij met een kruisboog op een politieagent en een verpleegkundige schoot.

De rechtbank acht K. schuldig aan dubbele doodslag en twee pogingen tot doodslag met de kruisboog.

Hoewel de rechtbank spreekt van afschuwelijke gebeurtenissen die niet te bevatten zijn, oordeelt de rechter dat hij ontoerekeningsvatbaar was. Daarom wordt geen celstraf opgelegd. K. had volgens de rechtbank geen concreet plan om mensen van het leven te beroven. Hij zat in een psychose toen hij de twee vrouwen van het leven beroofde.

K. gebruikte volgens het Openbaar Ministerie (OM) al een aantal jaren drugs. Dat zou de psychose hebben veroorzaakt, waardoor hij zich agressief gedroeg. Het OM eiste 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Nabestaanden reageerden emotioneel op de uitspraak in de rechtbank. "Gek zijn jullie geworden", werd er geschreeuwd toen het vonnis uitgesproken werd.

De twee vrouwen die op 17 september 2021 werden doodgestoken, waren de 70-jarige onderbuurvrouw van K. en haar 52-jarige nicht. Het zeventigjarige slachtoffer werd op haar bank neergestoken. Ze had negen steekwonden.

Haar 52-jarige nicht vluchtte na meerdere messteken naar de slaapkamer, waar ze uiteindelijk om het leven werd gebracht. Zij had zeventien messteken.

Op dat moment was ook een 33-jarige vrouw aanwezig. Zij verzorgde de zeventigjarige onderbuurvrouw en kon ternauwernood ontkomen. Hangend aan de reling van het balkon van de woning belde ze 112. De verpleegkundige viel van tweehoog naar beneden en lag zwaargewond op de grond toen K. een pijl op haar afvuurde. De officier van justitie sprak van een horrorscenario.

