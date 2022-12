Nog vier aanhoudingen in onderzoek naar mishandeling bewoners zorgboerderij

Delen via E-mail

De politie heeft nog eens vier verdachten aangehouden in het onderzoek naar mishandeling van kwetsbare bewoners van een zorgboerderij in het Groningse Wedde. Maandag werden al twee aanhoudingen verricht.

De twee mannen van 62 en 35 jaar die begin deze week werden aangehouden, zijn inmiddels weer op vrije voeten gesteld. Ze blijven wel verdachten in de zaak, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De politie startte een onderzoek naar aanleiding van meldingen die in oktober binnenkwamen. Zo werd onder meer met getuigen gesproken. De verklaringen schetsten volgens de politie een "zeer zorgelijke en kwetsbare situatie". Twee getuigen hebben ook aangifte gedaan.

In oktober bleek ook dat getuigen journalist Alberto Stegeman om hulp hadden gevraagd. De presentator van Undercover in Nederland maakte vervolgens video-opnamen in de zorgboerderij. Die beelden zijn onderdeel van het politieonderzoek. Ze ondersteunen de aangiftes en getuigenverklaringen.