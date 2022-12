Ontkomen verdachte van 'wildwestoverval' waardetransport opgepakt in Guinee

De Belgische crimineel Ibrahim A. is vorige week in Guinee gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de overval op een waardetransport in Amsterdam in mei vorig jaar. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Belgische krant Het Laatste Nieuws

A. stond internationaal gesignaleerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij de roof op Schöne Edelmetaal. Op 19 mei 2021 werd bij dat bedrijf een waardetransportauto van Brinks overvallen. Daarbij schoten de overvallers in de lucht met automatische wapens.

Binnen werden medewerkers van het bedrijf vastgebonden. De daders gingen ervandoor met een buit van 14,5 miljoen euro, waarvan een deel nog niet teruggevonden is. Drie verdachten wisten te ontkomen.

A. werd door Belgische rechercheurs herkend als een van de overvallers. De politie ontving in september informatie dat hij samen met een andere verdachte met een miljoenenbuit naar Kosovo gevlucht was.

A. ontsnapte uit Belgische cel en moet daar nog 21 jaar zitten

Uiteindelijk werd hij door de Belgen getraceerd in Guinee, waar hij ondergedoken zat. In de nacht van 16 op 17 december werd A. gearresteerd door de politie van het Afrikaanse land toen hij op weg was naar een nachtclub. Hij zal mogelijk snel aan België worden uitgeleverd, schrijft Het Laatste Nieuws.

A. moet in België nog een gevangenisstraf van in totaal 21 jaar uitzitten vanwege een reeks overvallen. In maart 2020 wist hij te ontsnappen uit een gevangenis in dat land door zijn enkelband door te knippen.

In Nederland zal hij nog worden vervolgd voor de overval op het waardetransport. Het proces tegen de andere overvallers is al in een vergevorderd stadium. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot achttien jaar.

Eerder

Aanbevolen artikelen