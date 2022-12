Weerbericht: Vooral in de middag veel regen, opnieuw hoge temperaturen

Vrijdagochtend kan er vooral in het noorden en midden van het land lokaal mist voorkomen. Daarna volgt er regen. Opnieuw wordt het een zachte dag met zo'n 7 tot 11 graden. Dat zijn hoge temperaturen voor de tijd van het jaar.

In de middag trekt dit regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Het gaat overal enige tijd regenen. Groningen krijgt pas in de tweede helft van de middag te maken met de buien. Tijdens de buien neemt de zuidwestenwind in kracht toe.