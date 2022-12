Aardbeving met kracht van 1.9 bij Gronings dorp Froombosch

In Groningen heeft kort na middernacht een aardbeving plaatsgevonden. Die had volgens metingen van het KNMI een kracht van 1.9. Het epicentrum lag bij het dorp Froombosch dat ten oosten van de stad Groningen ligt.

In Groningen komen vaker aardbevingen voor als gevolg van de gaswinning. In oktober waren er bij Wirdum bevingen met een kracht van 3.1 en 2.2. De zwaarste beving tot nu toe in Groningen was op 16 augustus 2012 bij Huizinge. Die had een kracht van 3.6.