Gesprekken over hervorming jeugdzorg opnieuw vastgelopen om geld

Er komt dit jaar geen akkoord over de hervormingen in de jeugdzorg. De gesprekken tussen de Rijksoverheid, gemeenten en aanbieders zijn opnieuw vastgelopen op het gebied van geld, zegt staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid).

Donderdag was er opnieuw urenlang overleg over de hervormingsplannen. Van Ooijen hoopte dat de hoofdlijnen van het akkoord er voor Kerst zouden zijn. "We hebben helaas langer nodig", schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De gesprekken gaan in januari verder.