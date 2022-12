Stroomstoring in Flevoland kwam door 'uitzonderlijke combinatie' van fouten

Delen via E-mail

De grote stroomstoring die in september de provincie Flevoland trof, komt door een "uitzonderlijke combinatie" van technische problemen en menselijk handelen. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van netbeheerder TenneT.

De storing vond op 2 september bij Dronten plaats en had verstrekkende gevolgen voor de provincie. Zo zaten ongeveer 300.000 huishoudens een uur zonder stroom.

Inmiddels is duidelijk hoe de stroomstoring kon ontstaan. Op de dag voor de stroomstoring was net buiten Dronten een nieuwe hoogspanningsstation opgeleverd. Op 2 september verrichtten medewerkers daar afrondende werkzaamheden.

Om veilig te kunnen werken, zetten zij een schakelaar om - zonder te weten dat er al spanning op de kabel stond. Hierdoor veroorzaakten ze per ongeluk kortsluiting.

Aan de andere kant van de lijn, in Lelystad, waren andere werkzaamheden bezig. Daarbij waren de instellingen van de noodstop veranderd, waardoor de kortsluiting niet "zoals standaard automatisch of op afstand kon worden gestopt", meldt TenneT. Tot overmaat van ramp werkte het reservesysteem ook niet. Vermoedelijk was dit het gevolg van een bedradingsfout.