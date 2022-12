Man die omkwam bij schietpartij in Brunssum doodde mogelijk eerst meisje (14)

De inmiddels overleden man uit Heerlen die dinsdagavond betrokken was bij de fatale schietpartij in een woning in Brunssum is mogelijk degene die geschoten heeft. Door de schietpartij kwamen een 14-jarig meisje en uiteindelijk ook de 39-jarige verdachte zelf om het leven. Hij overleed in het ziekenhuis.

Twee anderen die in de woning waren, raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen, meldt de politie donderdag.

De politie sluit na onderzoek uit dat er naast de 39-jarige man nog meer verdachten waren. De man is volgens de politie een bekende van de familie.

Over de twee gewonden wil een woordvoerder van de politie niets kwijt. Volgens meerdere media gaat het om de moeder van het doodgeschoten meisje en haar stiefvader.

De politie is nog steeds bezig met het onderzoek in deze zaak.

