A7 tussen Heerenveen en Groningen dicht vanwege brandende kraanwagen

De A7 tussen Heerenveen en Groningen is donderdag in beide richtingen afgesloten omdat een kraanwagen in brand staat ter hoogte van het Friese dorp Frieschepalen. De brandweer is bezig het vuur te blussen. Naar verwachting is de weg rond 11.00 uur weer open.

Omdat de banden van de kraanwagen zouden kunnen ontploffen, is besloten de weg af te sluiten tussen afrit Drachten-Centrum en afrit Frieschepalen. Niemand is gewond geraakt door de brand. "De kraanmachinist is geschrokken, maar maakt het goed", zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Fryslân.

Rond 8.15 uur was er meer dan een uur vertraging vanaf Drachten-Centrum in de richting van Groningen, meldt Rijkswaterstaat. Verkeer wordt daarom vanaf knooppunt Heerenveen omgeleid via over de A32 en A28.

Ook verderop op de A7 was er sprake van vertraging, maar dan door glas op de weg. Daarom is de weg vanaf de Duitse grens naar Groningen dicht tussen Sappemeer en afrit Westerbroek.

Die wegafsluiting duurt waarschijnlijk tot 10.00 uur, meldt de ANWB. De vertraging is daar opgelopen tot een uur.

