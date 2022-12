Weerbericht: Veel bewolking en regen, in de middag lokaal kans op wat zon

Het is donderdag bewolkt en er valt op veel plaatsen regen. De zon laat zich hooguit in de middag af en toe zien. Met temperaturen tussen 8 en 13 graden is het zacht voor de tijd van het jaar.

Donderdagochtend trekt de regen naar het oosten weg. Met name in het westen en noorden breekt dan af en toe de zon door, op andere plaatsen blijft het overwegend bewolkt.

's Middags neemt vanuit het zuiden de bewolking weer toe en volgt opnieuw regen. In het noorden lijkt het droog te blijven. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig van kracht.

In de loop van de avond trekt de regen naar het oosten weg. Het koelt af naar 5 graden in het noorden en naar 8 of 9 graden in het zuiden van het land.

