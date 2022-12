Veroordeelde man in Beuningse vergismoord knipt enkelband door en vlucht

De 33-jarige August D., die is veroordeeld in de Beuningse vergismoord, is op de vlucht geslagen nadat hij zijn enkelband had doorgeknipt, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag na berichtgeving van De Telegraaf . De man werd dinsdag veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar.

D. droeg de enkelband vanwege een eerdere veroordeling in een wapenzaak. De man werd in juni vorig jaar tot 2,5 jaar cel veroordeeld vanwege wapenbezit.

Hoewel de man dinsdag is veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de vergismoord in Beuningen, zag het daar in eerste instantie niet naar uit. De rechtbank in Gelderland besloot op 15 november dat er onvoldoende bewijs was tegen D. en daarom werd zijn voorlopig hechtenis opgeheven.

Dit veranderde toen het OM eind november met nieuw bewijs tegen D. kwam, dat werd verkregen uit nieuwe ontsleutelde telefoonberichten van Sky ECC. De man is uiteindelijk veroordeeld op dit nieuwe bewijs, maar mocht de uitspraak op 20 december wel in vrijheid afwachten.

Het OM laat weten dat met de advocaat van de veroordeelde was afgesproken dat D. zich op 21 december zou melden. Maar dit gebeurde niet omdat de man zijn enkelband doorknipte. Hij wordt nu internationaal gezocht.

Man is broer van hoofdverdachte

De ontsnapte man, ook wel bekend als rapper Auki, is de broer van hoofdverdachte Jomairo D. Jomairo wordt gezien als de opdrachtgever achter de vergismoord in Beuningen en kreeg een straf van dertig jaar.

Zijn broer August was betrokken bij de voorbereiding van de aanslag op de onschuldige Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy in juli 2020. Het slachtoffer werd aangezien voor iemand anders, maar het is nooit duidelijk geworden voor wie.

Volgens justitie was August D. eveneens betrokken bij een moordaanslag op een man in Tienhoven. Ook hierbij was het slachtoffer, die de moordpoging overleefde, niet het beoogde doelwit. Maar hiervoor zag de rechtbank te weinig bewijs.

Naast de twee broers werden in de Beuningse vergismoord nog vier verdachten veroordeeld tot straffen van 22 jaar.

Hoewel enkelbanden steeds steviger zijn geworden, is het niet onmogelijk om ze door te knippen. Dit heeft ook te maken met het feit dat de enkelbanden te verwijderen moeten zijn in geval van een medische noodsituatie, bijvoorbeeld een auto-ongeluk.

De advocaat van D., Menno van Gaalen, wilde geen commentaar geven.

Eerder

Aanbevolen artikelen