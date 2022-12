Kinderopvang gaat vaak niet goed om met regels voor melden misbruikvermoeden

De kinderopvang gaat vaak niet op de juiste manier om met vermoedens van kindermishandeling of seksueel misbruik. Bij signalen daarover overlegden houders van een kinderopvang vorig jaar in de helft van de gevallen niet met speciale vertrouwensinspecteurs. Dat is wel verplicht, en daarom noemt de Inspectie van het Onderwijs het een "zorgelijke constatering".

Voor mishandeling en misbruik geldt een zogeheten meld-, overleg- en aangifteplicht. Voor medewerkers houdt dit in dat ze vermoedens direct moeten melden bij hun werkgever.

De houder van de kinderopvang is bij een "mogelijk vermoeden" verplicht om te overleggen met de vertrouwensinspecteur. Als het vervolgens om een "redelijk vermoeden" blijkt te gaan, is aangifte doen bij de politie verplicht.

De vertrouwensinspecteurs telden in 2021 in totaal 97 meldingen over mishandeling en/of seksueel misbruik van een kind in de kinderopvang waarbij de overlegplicht van toepassing was. In slechts de helft van deze gevallen werd direct contact gezocht met de vertrouwensinspecteur, meldt de inspectie in een jaarrapport.

Het protocol rond de vertrouwensinspecteurs is volgens de inspectie niet bekend genoeg in de kinderopvangsector. Daar wil de inspectie samen met de kinderopvang en de toezichthouders verandering in brengen.

Dat de kennis over de meld-, overleg- en aangifteplicht beter moet, vindt ook de meerderheid van de toezichthouders van de GGD. Maar ook zij passen de richtlijnen niet altijd goed toe, zegt de onderwijsinspectie. Sommige GGD-toezichthouders denken bijvoorbeeld dat de voorwaarden niet gelden voor vrijwilligers en stagiairs, terwijl ze gelden "voor alle personen werkzaam in de kinderopvang".

