Meisje (14) en man (39) omgekomen bij schietpartij in Brunssumse woning

Bij de schietpartij in een woning in het Limburgse Brunssum zijn dinsdagavond twee mensen omgekomen, meldt de politie. Het gaat om een 14-jarig meisje en een 39-jarige man. Twee anderen zijn gewond geraakt.

Het meisje, dat in het huis woonde, overleed ter plekke. De man uit de gemeente Heerlen is in het ziekenhuis bezweken aan zijn verwondingen. Het is niet bekend hoe de gewonden eraan toe zijn.

De schietpartij in de woning aan de Koolhofstraat vond dinsdag rond 22.00 uur plaats. In de betreffende woning troffen agenten vier slachtoffers aan. Onder meer een traumahelikopter is ingezet.

Op dit moment wordt onderzocht wat zich in de woning heeft afgespeeld. "De relatie tussen de slachtoffers is een van de onderdelen van dit onderzoek. Daar kunnen we op dit moment nog niet op ingaan", zegt de politie.

