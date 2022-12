Deze beroemde mensen (plus een paar bekende dieren) overleden in 2022

Dit jaar hebben we weer afscheid moeten nemen van beroemdheden, zoals acteurs, sporters, politici en een koningin. Ook zijn er in 2022 een paar bekende dieren overleden. Een overzicht.

Januari

Sidney Poitier (94), de eerste zwarte acteur die een Oscar voor de beste mannelijke hoofdrol heeft gewonnen. Hij kreeg de prijs in 1964 voor zijn rol in het drama Lilies of the Field. In 2009 ontving hij van toenmalig president Barack Obama de Medal of Freedom, de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor burgers.

Bob Saget (65), Amerikaanse acteur, komiek en presentator. Hij werd bekend door zijn rol als Danny Tanner in de populaire serie Full House, die van 1987 tot 1995 te zien was. Naast acteur was Saget ook presentator: van 1989 tot 1997 presenteerde hij bijvoorbeeld de succesvolle televisieshow America's Funniest Home Videos.

Magawa (8), de Afrikaanse buidelrat die in Cambodja omgerekend 42 voetbalvelden aan land heeft onderzocht op aanwezigheid van landmijnen. Magawa kreeg in het Verenigd Koninkrijk de "hoogste dierlijke onderscheiding" voor zijn werk in Cambodja.

Hummie van der Tonnekreek (76), hoofdredacteur van tv-programma Big Brother, redacteur bij Margriet en verslaggever bij roddelbladen Story, Privé en Weekend. Ze was ook jarenlang hoofdredacteur van Weekend.

Meat Loaf (74), Amerikaanse zanger die eigenlijk Michael Lee Aday heette. Hij maakte het album Bat Out of Hell (1977) met hits als Paradise by the Dashboard Light en You Took the Words Right Out of My Mouth.

Wim Jansen (75) won met Feyenoord in 1970 de Europacup I en de wereldbeker voor clubs. Jansen speelde 65 interlands voor het Nederlands elftal en verloor daarmee de WK-finales in 1974 en 1978.

Gert Schutte (82), politicus en van 1981 tot 2001 partijleider van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV). In 2000 fuseerde zijn partij met de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) tot de ChristenUnie.

Max Moszkowicz sr. (95) stond als strafpleiter onder anderen Heineken-ontvoerders Cor van Hout en Willem Holleeder bij. Hij overleefde de Duitse vernietigingskampen in de Tweede Wereldoorlog, in tegenstelling tot zijn ouders, broertje en zusje.

Rat Magawa kreeg een Britse onderscheiding voor zijn werk. Foto: ANP

Februari

Gary Brooker (76), zanger en pianist van de Britse band Procol Harum. De groep is bekend van de hit A Whiter Shade of Pale (1967). Solo had hij een hit met No More Fear of Flying.

Maart

William Hurt (71), acteur die een Oscar won voor zijn rol in de film Kiss of the Spider Woman (1985). Zijn rollen in de satire Broadcast News (1987), Children of a Lesser God (1986) en A History of Violence (2005) leverden hem Oscar-nominaties op.

Piet Bukman (88), politicus en eerste partijvoorzitter van het CDA na de fusie van ARP, KVP en CHU in 1980. Ook was hij staatssecretaris van Economische Zaken (1989-1990), minister van Landbouw (1990-1994) en voorzitter van de Tweede Kamer (1996-1998). Verder zat hij in de Eerste en de Tweede Kamer.

Piet Paulusma (65), weerman die zijn bijdrage steevast met "oant moarn" (Fries voor tot morgen). Hij verzorgde 23 jaar lang Piets Weer, steeds vanaf een andere locatie in het land.

Madeleine Albright (84), de eerste vrouwelijke Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken (1997-2001). Albright is geboren in toenmalig Tsjecho-Slowakije en is tijdens de Tweede Wereldoorlog het land uit gevlucht.

Piet Paulusma was een van de populairste weerlieden van Nederland. Foto: ANP

April

Kasper Kardolus (85) behaalde als schermer 137 Nederlandse titels en opende in 1976 als eerste in Nederland een schermzaal. Zijn zoons Oscar, Olaf en Arwin en dochter Yvette waren ook meervoudig Nederlands kampioen.

John van de Rest (82) regisseerde onder meer Pipo de Clown, Een mens van goede wil, Citroentje met suiker en Sesamstraat. Hij werkte in de jaren negentig in Duitsland voor Joop van den Ende.

Mimi Reinhardt (107), stelde lijsten op met namen van Joden die in de fabriek van de Duitse industrieel Oskar Schindler konden werken. Hierdoor werden ze tijdens de Holocaust niet gedeporteerd. Schindler's List is de verfilming van dit verhaal.

Alex Brenninkmeijer (70), Nationale ombudsman van 2005 tot 2014. Brenninkmeijer boog zich bijna tien jaar lang over klachten van burgers over overheidsinstanties, deed onderzoek naar onder meer Q-koorts en was in 2014 lid van de Europese Rekenkamer.

Jan Rot (64), zanger, componist en schrijver. Hij vertaalde teksten van musicals als Jersey Boys, Tommy en Hello, Dolly!. Verder speelde Rot in de musical Doe Maar!. Kort voor zijn dood verscheen zijn afscheidsalbum I.P.V. Kaarten.

Henny Vrienten (73), zanger, componist, gitarist en voorman van Doe Maar. Met de populaire band scoorde hij de hits Is dit alles, De bom, Pa en Doris Day. Vrienten schreef muziek voor films en tv-programma's als Left Luggage, Abeltje, Het Klokhuis en Sesamstraat.

Mino Raiola (54) was als zaakwaarnemer betrokken bij transfers van de bekende voetballers Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Erling Haaland en Matthijs de Ligt. Hij is geboren in Italië en in Haarlem opgegroeid.

Mei

Mary 'Sis' van Rossem (77), kunsthistorica en zus van historicus Maarten. Ze besprak in het tv-programma Hier zijn de Van Rossems met haar broers Maarten en Vincent het culturele erfgoed van steden.

Jeroen Brouwers (82) debuteerde in 1964 met de verhalenbundel Het mes op de keel. Brouwers schreef ook het boek Bezonken rood over de omstandigheden in een Japans interneringskamp. In 2021 won hij de Libris Literatuur Prijs voor zijn laatste boek Cliënt E. Busken.

Henk Groot (84) speelde voor Ajax en Feyenoord. De voetballer keerde na een avontuur bij Feyenoord terug naar Ajax. Daar werd hij middenvelder, omdat Johan Cruijff inmiddels de spitspositie had ingenomen. Groot speelde 39 keer in het Nederlands elftal.

Mient Jan Faber (81), vredesactivist en een van de bedenkers van de leus: "Help de kernwapens de wereld uit." Faber organiseerde in de jaren tachtig grote demonstraties tegen kernwapens.

Mohamed Rabbae (81) zat van 1994 tot 2002 voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Rabbae deed als voorman van het Landelijk Beraad Marokkanen aangifte tegen PVV-leider Geert Wilders wegens diens uitspraak over minder Marokkanen.

Heddy Honigmann (70), maakte ruim veertig documentaires en won vele prijzen met onder andere O Amor Natural (1996), Crazy (1999) en Forever (2006). Muziek speelde vaak een belangrijke rol in haar werk.

Eric Schneider (87) won de toneelprijs Louis d'Or voor zijn rol in Shakespeares Hamlet. Schneider speelde ongeveer 150 hoofdrollen in toneelstukken. De acteur werd bejubeld om zijn vertolking van prins Bernhard in de serie Bernhard, schavuit van Oranje. Ook regisseerde en schreef hij toneelstukken.

Willibrord Frequin (80), journalist en verslaggever van KRO-programma Brandpunt. In 1976 vroeg Frequin als enige journalist prins Bernhard naar de Lockheed-affaire, het omkoopschandaal waar de prins bij was betrokken.

Henk Groot tijdens een wedstrijd tussen Ajax en FC Twente (1969). Foto: ANP

Juni

Jean-Louis Trintignant (91) speelde in tientallen films, zoals Oscar-winnende producties Amour en Un homme et une femme. In 1969 won Trintignant bij het filmfestival in Cannes de prijs voor beste acteur met zijn rol in de film Z.

Stien Kaiser (84), olympisch en wereldkampioene schaatsen. In 1967 was ze de eerste Nederlandse schaatsster die wereldkampioen allround werd. Ze won ook goud op de 3 kilometer bij de Olympische Spelen in het Japanse Sapporo (1972).

Juli

Remco Campert (92) kreeg bekendheid met het boek Het leven is vurrukkulluk, waarvoor hij onder meer de P.C. Hooft-prijs kreeg. Campert schreef ruim honderd romans, verhalenbundels en gedichtenbundels. Hij was de zoon van dichter Jan Campert.

Shinzo Abe (67), de langstzittende premier van Japan. Hij leidde het land in 2006 en 2007 en van 2012 tot 2020. Hij trad beide keren af om gezondheidsredenen en werd uiteindelijk neergeschoten toen hij campagne voerde voor een partijgenoot.

Piet Doedens (79) begon bij Max Moszkowicz sr. als strafpleiter. Doedens was raadsman in onder meer het proces rond de Zaanse paskamermoord en de Puttense moordzaak. Hij verdedigde Johan V., beter bekend als 'de Hakkelaar'.

Rinus Ferdinandusse (90), schrijver, journalist en tv-persoonlijkheid. Ferdinandusse werd in 1969 hoofdredacteur van opinieweekblad Vrij Nederland, waar hij tot zijn pensioen in 1996 bleef werken. Hij schreef 24 boeken, waaronder de verfilmde bestseller Naakt over de schutting.

Leontien Ceulemans (70), in 1981 de eerste presentatrice van het Jeugdjournaal. Ze was daarvoor actrice en speelde in televisieseries als Swiebertje, Het zonnetje in huis, GTST en Oorlogswinter.

Nichelle Nichols (89) speelde luitenant Nyota Uhura in de Star Trek-series. Haar kus met collega William Shatner (Captain Kirk) staat bekend als een van de eerste kusscènes met een zwarte actrice en een witte acteur op de Amerikaanse televisie.

Nichelle Nichols speelde als een van de eerste zwarte actrices een kusscène met een witte acteur op de Amerikaanse televisie. Foto: Getty Images

Augustus

Olivia Newton-John (73) speelde Sandy in de film Grease (1978) met John Travolta als tegenspeler. Haar liedjes You're The One That I Want en Hopelessly Devoted To You werden hits.

Bram Peper (82) was zestien jaar burgemeester van Rotterdam (1982-1998). In die periode werden onder meer de Erasmusbrug gebouwd en de plannen voor de Kop van Zuid ontwikkeld. Als minister van Binnenlandse Zaken (1998-2000) kwam hij in opspraak door de zogeheten bonnetjesaffaire.

Michail Gorbatsjov (91), leider van de Sovjet-Unie tussen 1985 en 1991. Door zijn hervormingen eindigde de Koude Oorlog, viel de Sovjet-Unie uiteen, viel de Berlijnse Muur en werden de Russische begrippen glasnost (openheid) en perestrojka (hervorming) wereldwijd bekend.

Walrus Freya, dook eind vorig jaar op bij onder meer Harlingen, Den Helder en Schiermonnikoog. Sinds medio juni zwom het dier in de wateren rond de Noorse hoofdstad Oslo. Omdat mensen Freya niet met rust lieten, ontstonden er gevaarlijke situaties. Daarom hebben de Noorse autoriteiten haar gedood.

Michail Gorbatsjov spreekt op de Russische televisie zijn landgenoten toe (1986). Foto: ANP

Augustus

Piet Schrijvers (75), voetballer en doelman van Ajax, PEC Zwolle en FC Twente. Schrijvers verdedigde 46 keer het doel in het Nederlands elftal.

September

Koningin Elizabeth II (96), de langst regerende monarch uit de Britse geschiedenis. In 1952 na de dood van haar vader koning George VI besteeg ze op 25-jarige leeftijd de troon. Elizabeth bleef zeventig jaar - tot aan haar dood - koningin. Haar echtgenoot prins Philip (99) overleed in 2021 op 99-jarige leeftijd.

Hilary Mantel (70), auteur van de historische trilogie over Thomas Cromwell, vertrouweling van koning Hendrik VIII van Engeland in de zestiende eeuw. Ze kreeg de Booker Prize voor twee delen: Wolf Hall en Het boek Henry.

Coolio (59), rapper die in het echt Artis Leon Ivey jr. heet, scoorde hits met nummers als Gangsta's Paradise en Fantastic Voyage. Coolio won in 1996 met Gangsta's Paradise een Grammy voor het beste solo-optreden.

Elizabeth en Philip met zeven van hun achterkleinkinderen. De foto is in 2018 genomen door hertogin Kate, de vrouw van prins William. Foto: Kate Middleton

Oktober

Léonie Sazias (65) begon in 1980 als omroepster bij Veronica. Daarna presenteerde ze met Ruud ter Weijden de AVRO-talkshow Ruud en Leonie. Ook maakte ze De ojevaarsjo en Dierenmanieren met Martin Gaus. Verder was ze betrokken bij programma's van andere omroepen, zoals TROS en Omroep MAX.

Gerben Karstens (80) won in alle grote wielerrondes (Tour, Giro en Vuelta) etappes. Karstens reed voor de beroemde ploeg TI-Raleigh en was de snelste in de slotetappe van de Tour van 1976.

Angela Lansbury (96) speelde Jessica Fletcher in de langlopende Amerikaanse detectiveserie Murder, She Wrote (1984-1996). Ze werd genomineerd voor Oscars voor haar rollen in Gaslight (1944), The Picture of Dorian Gray (1945) en The Manchurian Candidate (1962).

Robbie Coltrane (72), acteur die de reus Hagrid in de Harry Potter-filmreeks speelde. Hij speelde in meer dan vijftig films, waaronder de James Bond-films GoldenEye (1995) en The World is Not Enough (1999).

Lodewijk van den Berg (90), de eerste in Nederland geboren astronaut. Hij nam de Zeeuwse vlag mee toen hij in 1985 met de spaceshuttle Challenger de ruimte inging. Van den Berg studeerde in Delft en emigreerde daarna naar de Verenigde Staten.

Hannah Goslar (93), de beste vriendin van Anne Frank. Goslar werd in 1943 gedeporteerd naar concentratiekamp Bergen-Belsen. Hannah en Anne zagen elkaar daar in februari 1945 voor het laatst. Vlak daarna overleed Anne.

Jerry Lee Lewis (87) maakte in de jaren vijftig naam met nummers als Great Balls of Fire en Whole Lotta Shakin' Goin' On. De Amerikaanse rock-'n-rollzanger trouwde in zijn leven zeven keer. Met onder anderen zijn dertienjarige nichtje Myra Gale Brown trad hij in het huwelijk.

Hugo Camps (79), journalist, columnist en schrijver. De Belg schreef in Nederland voor EW verhalen over beroemde voetballers, wielrenners en andere prominenten. Hij had 26 jaar lang een eigen rubriek in NRC.

Gerben Karstens was de snelste in de slotetappe van de Tour de France van 1976. Foto: Nationaal Archief

November

Aaron Carter (34), zanger en voormalig kindster. Als tiener scoorde hij in de jaren negentig meerdere hits, zoals Crush On You en I Want Candy. Hij was de jongere broer van Nick Carter, de beroemde zanger van de Backstreet Boys.

Pierre Kartner (87), beter bekend als Vader Abraham, had hits als Het Smurfenlied, 't Kleine café aan de haven en Vader Abraham had zeven zonen. Hij schreef ook nummers voor anderen, zoals Huilen is voor jou te laat voor Corry en de Rekels.

Chris Koerts (74) richtte in 1967 met zijn tweelingbroer Gerard de band Earth and Fire op. Met zangeres Jerney Kaagman scoorde de groep de hits Memories, Maybe Tomorrow en Weekend.

Cor van der Gijp (91) maakte als voetballer 177 doelpunten voor Feyenoord en is daarmee houder van het clubrecord. Hij vormde de aanvalslinie met Coen Moulijn en Henk Schouten en was een oom van tv-analist René van der Gijp

Rudi Hemmes (99), ontsnapte in 1943 naar Engeland en kwam met de Prinses Irene Brigade terug om Nederland te bevrijden. Tot op hoge leeftijd vertelde hij jongeren over vrijheid. In 2019 prees koning Willem-Alexander hem voor zijn moed.

Stanley Brown (84) leidde op 30 mei 1969 met Wilson 'Papa' Godett en Amador Nita een staking bij de Shell-raffinaderij op Curaçao. De betoging mondde uit in een volksopstand, waarbij Nederlandse militairen werden ingezet om de orde op het eiland te herstellen.

Irene Cara (63) werd wereldberoemd door haar rol als Coco Hernandez in de musicalfilm Fame. Ze zong ook de titelsong What A Feeling voor de film Flashdance.

Christine McVie (79), maakte jarenlang deel uit van popgroep Fleetwood Mac. Ze schreef hits als Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me en Songbird.

December

Salinero (28), het paard van Anky van Grunsven. Salinero won in 2004 in Athene en in 2008 in Peking olympisch goud. "Salinero, mijn held, laat ons in tranen achter. De herinneringen zullen nooit vervagen", reageerde Van Grunsven.

Floris Maljers (89), van 1984 tot 1994 topman van Unilever. Ook was hij commissaris bij grote bedrijven, zoals KLM, ABN AMRO en Philips. Als mentor leerde hij koning Willem-Alexander een bedrijfsbalans lezen.

Nick Bollettieri (91), in 1978 de eerste tenniscoach die een tennisacademie opzette. Hij had succesvolle tennissers als André Agassi, Monica Seles, Serena en Venus Williams, Mary Pierce en Jim Courier onder zijn hoede.

Kirstie Alley (71) speelde in tv-series als Cheers en North and South. Ze was de tegenspeelster van John Travolta in de Look Who's Talking-filmtrilogie

Han Peekel (75), maker van televisieprogramma's als TV Monument en Wordt Vervolgd. Daarin deden kinderen het stemmetje van hun favoriete tekenfilmfiguur na. Peekel overleed op Bali.

Joop Dikmans (92) was bij het grote publiek bekend als boef B2 uit de televisieserie Bassie en Adriaan. De acteur begon zijn carrière als clown en trad samen met zijn vrouw op in verschillende circussen. Ook was hij actief als cabaretier.

Terry Hall (63), leadzanger van de Britse skagroep The Specials. Hall begon zijn muziekcarrière bij de punkgroep Squad in zijn woonplaats Coventry. Later ging hij verder met The Specials, die in 1977 werden opgericht. Het grootste succes van die band volgde in 1981 met de nummer 1-hit Ghost Town.

Maxwell Fraser (65), de innemende frontman van dancemuziekgroep Faithless. Onder de naam Maxi Jazz rapte hij de teksten van de bekende nummers Insomnia en God is a DJ.

John Leddy (92), speelde jarenlang de rol van Koos Dobbelsteen in de populaire televisieserie Zeg 'ns Aaa. De acteur speelde ook rollen in onder meer De kleine waarheid, Swiebertje en Baantjer, en films als Soldaat van Oranje en Jan Rap en z'n maat.

Pelé (82), Braziliaanse voetballegende die in zijn loopbaan meer dan duizend doelpunten maakte. Hij won namens Brazilië drie keer het WK, waarmee hij bekend kwam te staan als een van de beste voetballers aller tijden.

Vivienne Westwood (81), Britse modeontwerpster die in de jaren zeventig wereldwijd bekendheid dankzij haar opvallende en controversiële ontwerpen in het punkgenre. Ze groeide uit tot een van de grootste modeontwerpers van het Verenigd Koninkrijk. Ze ontwierp kleding voor grote namen binnen de modewereld.

Margriet Eshuijs (70), vooral bekend als zangeres van de band Lucifer, die in de jaren zeventig een grote hit scoorde met het nummer House For Sale. Eshuijs was al enige tijd ernstig ziek.

Barbara Walters (93), een iconische Amerikaanse tv-presentatrice en interviewer. Ze maakte naam in een sector die lang door mannen werd gedomineerd. Sinds de jaren zeventig interviewde Walters iedere Amerikaanse president en first lady.

