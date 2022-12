Weerbericht: In noorden en westen kans op dichte mist, later zon maar ook regen

In het noorden en westen van Nederland geldt woensdagochtend code geel vanwege dichte mist. Die kan plaatselijk gevaarlijke situaties in het verkeer veroorzaken. In de loop van de ochtend trekt de mist weg en blijft het net als in de rest van het land enige tijd droog.

Het blijft een overwegend grijze dag met hier en daar wat zon. Later op de middag neemt vanuit het westen de bewolking verder toe. Dat zorgt in de avond voor meerdere regenbuien.

De aangevoerde lucht is zacht waardoor de maximumtemperatuur op de meeste plaatsen rond de 9 graden komt te liggen. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. In de kustgebieden is die wind vrij krachtig tot krachtig.

